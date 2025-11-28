#АЭС в Казахстане
Спорт

Турецкий "Самсунспор" продолжает удивлять своими матчами в Лиге конференций

Фото: Instagram/SamsunSpor
Минувшей ночью подведен итог четвертого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где своим выступлением снова отметился турецкий футбольный клуб "Самсунспор", который не хочет отдавать первую строчку турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Бронзовый призер турецкого чемпионата прошлого сезона наравне борется с известными коллективами Европы и уже четыре тура идет в авангарде таблицы Лиги конференций УЕФА.

"Красная молния", которая в этом году отметила свое 60-летие, сейчас с 10-ю очками возглавляет список лучших команд третьего по значимости клубного турнира Европы.

В четвертом туре команда Томаса Райса в гостях сыграла вничью с исландским "Брейдабликом" – 2:2.

Сейчас наравне с "Самсунспором" идет только "Страсбур" (10), но французы уступают по дополнительным показателям.

Среди ближайших преследователей более менее известным является "Шахтер", украинцам не хватает всего лишь одного балла до лидеров.

Изначальные фавориты турнира в лице итальянской "Фиорентины" и английского "Кристал Пэласа" пока отстают на четыре очка от "Самсунспора" и "Страсбура".

Легендарный "Динамо" (Киев) вообще находится в зоне вылета с активом в три балла.

Турецкий "Самсунспор" сенсационно возглавил таблицу Лиги конференций УЕФА еще три недели назад.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
