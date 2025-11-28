Турецкий "Самсунспор" продолжает удивлять своими матчами в Лиге конференций
Бронзовый призер турецкого чемпионата прошлого сезона наравне борется с известными коллективами Европы и уже четыре тура идет в авангарде таблицы Лиги конференций УЕФА.
"Красная молния", которая в этом году отметила свое 60-летие, сейчас с 10-ю очками возглавляет список лучших команд третьего по значимости клубного турнира Европы.
В четвертом туре команда Томаса Райса в гостях сыграла вничью с исландским "Брейдабликом" – 2:2.
Сейчас наравне с "Самсунспором" идет только "Страсбур" (10), но французы уступают по дополнительным показателям.
Среди ближайших преследователей более менее известным является "Шахтер", украинцам не хватает всего лишь одного балла до лидеров.
Изначальные фавориты турнира в лице итальянской "Фиорентины" и английского "Кристал Пэласа" пока отстают на четыре очка от "Самсунспора" и "Страсбура".
Легендарный "Динамо" (Киев) вообще находится в зоне вылета с активом в три балла.
