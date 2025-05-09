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Спорт

Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА сезона 2024/2025

Трофей Лиги Европы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 18:10 Фото: uefa.com
Английские клубы "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА. Матч состоится 21 мая 2025 года на стадионе "Сан-Мамес Баррия" в Бильбао (Испания).

На пути к финалу "шпоры" уверенно прошли норвежский "Буде-Глимт" – 3:1 – в Лондоне и 2:0 – на выезде (общий счет – 5:1). "Манчестер Юнайтед" не оставил шансов испанскому "Атлетику": 3:0 в первом матче и 4:1 в ответной игре (итог – 7:1). Победа в финале Лиги Европы даст команде право на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Во втором по значимости еврокубке – Лиге конференций – в финал сенсационно пробился испанский "Бетис". Команда из Севильи вырвала путевку в решающую игру в драматичном противостоянии с итальянской "Фиорентиной". Ответный матч в четверг, 8 мая, на стадионе "Артемио Франки" завершился со счетом 2:2 после дополнительного времени. Учитывая победу "Бетиса" 2:1 в первом матче, итоговый счет – 4:3 в пользу испанцев. Победный гол забил Абде на 97-й минуте.

Таким образом, Англия представлена в обоих финалах Лиги Европы, а Испания – в решающем матче Лиги конференций. Финал ЛК пройдет 28 мая во Вроцлаве.

А ранее стало известно, что Дэвид Бекхэм купил еще один футбольный клуб. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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