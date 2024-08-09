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"Астана" победила соперников в Лиге конференций

&quot;Астана&quot; в Лиге Конференций, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 07:31 Фото: Instagram.com/fca.astana
9 августа 2024 года в румынском городе Сибиу состоялся первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций, в котором местный футбольный клуб "Корвинул" принимал "Астану", сообщает Zakon.kz.

Матч завершился победой "Астаны" со счетом 2:1. В составе казахстанского клуба отличились Усман Камара (62 минута) и Чинеду Геоффреу (80 минута).

Столичный клуб стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. По сумме двух матчей "Астана" победила молдавский "Милсами" (3:2) и вышла в следующий раунд.

Ответный матч состоится 14 августа в Алматы.

Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем противостояния "Сент-Миррен" (Шотландия) – "Бранн" (Норвегия).

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян отдельно подвел итоги матча с "Корвинулом":

"В первом тайме мы дали им много уверенности и откровенно сыграли не так, как планировали. Хорошо, что в перерыве футболисты услышали меня и во втором тайме вышла совсем другая команда. И ту уверенность, которую мы дали сопернику в первом тайме, во втором тайме мы отобрали обратно, сыграли именно в тот футбол, что планировали, и второй тайм получился очень хорошим. Очень важная для нас победа, но в нашей паре еще ничего не решено, нас ждет еще ответный матч, к которому мы должны очень хорошо подготовиться. Речи о недооценки быть не может, "Корвилул" – очень хорошая команда".Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян

Ранее шымкентский "Ордабасы" уступил армянскому "Пюнику" в домашнем матче Лиги конференций.

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