Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде

Евгений Васенкин завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов, пишет НОК РК.

В финальном поединке Васенкин уверенно выиграл у Асадбека Самандарова из Узбекистана со счетом 2:0.

Фото: НОК РК/Арлан Олжабай

Ранее Казахстан завоевал "золото" по велоспорту на юношеской Азиаде.