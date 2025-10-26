#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде

таеквондо, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 17:22 Фото: НОК РК/Арлан Олжабай
Евгений Васенкин завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов, пишет НОК РК.

В финальном поединке Васенкин уверенно выиграл у Асадбека Самандарова из Узбекистана со счетом 2:0.

Фото: НОК РК/Арлан Олжабай

Ранее Казахстан завоевал "золото" по велоспорту на юношеской Азиаде.

