Спорт

Овечкин забил свой 899 гол и принес победу "Вашингтону" в матче НХЛ

Хоккей 898 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 14:00 Фото: Instagram/capitals
Утром 25 октября российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин довел свою копилку забитых шайб в истории регулярных чемпионатов до 899 голов, а с учетом плей-офф он достиг рубежа в 976 шайб в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Капитан столичного коллектива забросил одну из победных шайб в матче НХЛ против "Коламбуса", где его коллеги отпраздновали успех со счетом 5:1. Плюс россиянин в этой игре отдал результативную передачу.

Для Овечкина этот гол стал вторым в новом сезоне, и к этому часу он набрал 7 (2+5) очков после восьми встреч чемпионата.

После таких цифр лидер "Вашингтона" сразу влетел в топ-100 лучших бомбардиров нового сезона. С активом в 7 баллов он со 103-й позиции прыгнул на 78-ю.

18 октября Александр Овечкин забил свою первую шайбу в нынешнем чемпионате, которая стала победной для Capitals.

После успеха над "Коламбусом" столичная дружина поднялась на четвертое место в Восточной конференции с активом в 12 баллов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
