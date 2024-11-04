Капитан "Вашингтона" Овечкин забил гол в четвертом матче подряд

В ночь на 4 ноября российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился забитой шайбой в 4-м подряд поединке в рамках НХЛ. Тем самым он довел свою копилку до 860 голов в истории Лиги, сообщает Zakon.kz.

К этому часу Александр Овечкин еще на один шаг приблизился к вечному рекорду канадца Уэйна Гретцки (894). Их отделяет теперь граница в 34 шайбы.

Российский капитан столичного клуба свою 7-ую шайбу нынешнего сезона забил в ворота "Каролины Харрикейнз".

Лидер "Вашингтона" помог коллективу сравнять счет в гостевом противостоянии. Однако гости в конечном итоге все же уступили – 2:4.

Независимо от исхода встречи с "Каролиной", 39-летний россиянин, похоже, сейчас пребывает в прекрасной форме, набрав 14 (7+7) очков после 11 игр регулярного чемпионата НХЛ.

Вдобавок, Александр сейчас наступает на пятки молодым и звездным нападающим нынешнего поколения североамериканской лиги.

К этому моменту он стоит на пороге топ-20 бомбардиров нового сезона НХЛ, за одну неделю поднявшись с 109-го места на 21-ую позицию.