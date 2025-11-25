Овечкин помог победить "Вашингтону" и обновил личный рекорд в НХЛ
Этого результата лидер столичного коллектива достиг в домашнем матче против "Коламбус Блю Джекетс", где его команда обыграла соперника со счетом 5:1.
Сам же Овечкин здесь отметился голевой передачей и провел свою 1514-ю игру в истории Лиги. Россиянин этим показателем сравнялся с легендарным Стивом Айзерманом, теперь оба делят 23-ю строчку рейтинга. Перед ними стоит Мэтт Каллен (1516), скорее всего, Александр догонит его уже на этой неделе.
Лидером НХЛ по числу проведенных матчей считается Патрик Марло (1779).
За свою 21-летнюю карьеру в лучшей лиге мира Овечкин побил много рекордов и в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.
Месяц назад он вышел на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин улучшил вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки.
В начале нынешнего ноября он первым перешагнул исторический рубеж в 900 шайб.