Казахстанская таеквондистка принесла стране историческую "бронзу" на чемпионате мира
Как отметили в Министерстве туризма и спорта, это первая женская медаль Казахстана на мировом первенстве с 2007 года.
Ахмедова выступала в категории до 49 кг и завершила турнир на стадии полуфинала, уступив представительнице Китайского Тайбэя Ю Юн Лю. На пути к "бронзе" казахстанка провела четыре поединка, одержав три уверенные победы над соперницами из Бразилии, Канады и Таиланда.
Для Казахстана эта награда стала историческим успехом – предыдущий раз казахстанские таеквондистки поднимались на пьедестал 18 лет назад, когда "бронзу" завоевала спортсменка на чемпионате мира в Пекине.
Также, как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, в копилку сборной Казахстана медаль высшего уровня на молодежном уровне добавил Жанабек Шамуратов, ставший серебряным призером юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн). В финале весовой категории до 73 кг он уступил представителю Узбекистана Ахаджону Мухторову.
А ранее казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА.