Спорт

Казахстанская таеквондистка принесла стране историческую "бронзу" на чемпионате мира

Нодира Ахмедова, тхэквондо, медаль, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 19:36 Фото: МТС РК
Казахстанская спортсменка Нодира Ахмедова 25 октября завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по таеквондо (WT), который проходит в китайском городе Уси, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве туризма и спорта, это первая женская медаль Казахстана на мировом первенстве с 2007 года.

Ахмедова выступала в категории до 49 кг и завершила турнир на стадии полуфинала, уступив представительнице Китайского Тайбэя Ю Юн Лю. На пути к "бронзе" казахстанка провела четыре поединка, одержав три уверенные победы над соперницами из Бразилии, Канады и Таиланда.

Для Казахстана эта награда стала историческим успехом – предыдущий раз казахстанские таеквондистки поднимались на пьедестал 18 лет назад, когда "бронзу" завоевала спортсменка на чемпионате мира в Пекине.

Также, как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, в копилку сборной Казахстана медаль высшего уровня на молодежном уровне добавил Жанабек Шамуратов, ставший серебряным призером юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн). В финале весовой категории до 73 кг он уступил представителю Узбекистана Ахаджону Мухторову.

А ранее казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
