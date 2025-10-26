Рафаэль Уразбахтин оценил второе подряд чемпионство "Кайрата" в КПЛ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" в решающем матче 26-го тура чемпионата Казахстана у себя дома разошелся миром со столичной "Астаной" – 1:1, что позволило им отстоять титул лучшей команды страны, сообщает Zakon.kz.

Ничейный результат позволил команде Рафаэля Уразбахтина набрать 59 очков и остаться на первой строчке турнирной таблицы КПЛ-2025.

После второго кряду чемпионства наставник алматинской дружины подвел итог противостояния с главным конкурентом по чемпионату страны.

"Мы впервые в истории защитили свой титул, очень рады. Сезон был очень сложным. В первом тайме против "Астаны" нам не хватало свежести и везения. У нас в последнее время было три очень сложных поединка, включая Лигу чемпионов. Сегодня отпразднуем, но уже завтра начнем подготовку к "Интеру". После поездки в Италию команда возьмет двухнедельный отпуск, а потом снова соберемся и будем готовиться к оставшимся играм еврокубков". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

Тем самым "Кайрат" в пятый раз в своей истории завоевал золотые медали казахстанского футбольного чемпионата.

21 октября команда Уразбахтина набрала свои первые очки в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, сыграв вничью в Алматы с кипрским "Пафосом" (0:0).