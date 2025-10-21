"Кайрат" и "Пафос" не забили голов в матче Лиги чемпионов УЕФА

Вечером 21 октября на Центральном стадионе Алматы прошел матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" сыграл вничью с кипрским "Пафосом" – 0:0, сообщает Zakon.kz.

Поединок для команд был очень важным, каждый из них хотел заработать первые победные три очка. Начало матча было очень неожиданным, уже на третьей минуте красную карточку получил форвард гостей Жоао Коррея, за грубую игру по отношению Луиша Маты.

Получив преимущество "Кайрат" начал больше атаковать, но до реальных голевых моментов дело не доходило. Гости больше надеялись на контратаки, одна из которых чуть не закончилась голом в ворота алматинской дружины.

Фото: Zakon.kz

Спас свою команду Темирлан Анарбеков, который чуть не получил серьезную травму. На исходе первого тайма мог открыть счет Жоржинью, но наш португалец пробил мимо ворот.

Очень ярким оказалось начало второго тайма, когда гости дважды могли поразить сетку ворот хозяев поля. В первом случае спас защитник Александр Мартынович, в другом моменте надежно сыграл Анарбеков.

Фото: Zakon.kz

Далее наступил отрезок времени, когда опасными атака отметился "Кайрат". В середине второго тайма команды обменялись голевыми эпизодами, но в обеих случаях голкиперы были лучшими.

Спустя время чемпион Казахстана все же пропустил гол в свои ворота, но система VAR отменил успех "Пафоса".

Фото: Zakon.kz

На 77-ой минуте игрок алматинского коллектива Офри Арад упустил реальный шанс забить гол, его удар отразила штанга. В итоге матч закончился боевой ничьей – 0:0.

Таким образом "Кайрат" после трех туров набрал первое свое очко, а в активе киприотов два балла.

30 сентября чемпион Казахстана в Алматы был разгромлен самым титулованным клубом планеты – "Реалом" (0:5).