Рафаэль Уразбахтин раскрыл планы "Кайрата" перед матчем с "Интером"
В преддверии этого поединка наставник алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин высказался, что для гостей матч с финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов будет возможностью проявить себя, передает пресс-служба УЕФА.
"Сан-Сиро" – легендарная арена. Восемь лет назад приезжал сюда с сыновьями и ребятами из академии. Приятно видеть в Милане столько соотечественников, знаем силу наших соперников и о страстной поддержке болельщиков "Интера". Никогда не думал, что буду играть здесь против такого сильного соперника. Это будет серьезное испытание, и важно будет проявить максимальную дисциплину".Рафаэль Уразбахтин
Перед началом этой встречи обе команды находятся в разных положениях турнирной таблицы. Если "Интернационале" возглавляет список сильнейших, то команда Уразбахтина находится в когорте аутсайдеров.
"Приехали сюда с положительными эмоциями, защитили титул в Казахстане и спокойно готовимся к "Интеру". Это очередная возможность проявить себя, посмотреть на свой уровень с таким сильным соперником. Команда опытная, в чемпионате Италии идет на втором месте и борется за чемпионство. Соперник топ-уровня, в группе Лиги чемпионов тоже идет без поражений. Постараемся по максимуму использовать моменты, которые у нас будут". Рафаэль Уразбахтин
Если брать статистику, то "Интер" и "Кайрат" ранее никогда не играли между собой. "Нерадзурри" не проигрывает в 17 домашних матчах Лиги чемпионов подряд.
Предстоящий матч начнется в 01:00 по казахстанскому времени, а кто не поехал в Италию, могут посмотреть в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.
К сожалению, чемпиону Казахстану в поединке с "черно-синими" не поможет капитан и основной защитник Александр Мартынович.