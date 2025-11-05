Рафаэль Уразбахтин раскрыл планы "Кайрата" перед матчем с "Интером"

В ночь на 6 ноября 2025 года на стадионе "Джузеппе Меацца" начнется матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где итальянский "Милан" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка наставник алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин высказался, что для гостей матч с финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов будет возможностью проявить себя, передает пресс-служба УЕФА.

"Сан-Сиро" – легендарная арена. Восемь лет назад приезжал сюда с сыновьями и ребятами из академии. Приятно видеть в Милане столько соотечественников, знаем силу наших соперников и о страстной поддержке болельщиков "Интера". Никогда не думал, что буду играть здесь против такого сильного соперника. Это будет серьезное испытание, и важно будет проявить максимальную дисциплину". Рафаэль Уразбахтин

Перед началом этой встречи обе команды находятся в разных положениях турнирной таблицы. Если "Интернационале" возглавляет список сильнейших, то команда Уразбахтина находится в когорте аутсайдеров.

"Приехали сюда с положительными эмоциями, защитили титул в Казахстане и спокойно готовимся к "Интеру". Это очередная возможность проявить себя, посмотреть на свой уровень с таким сильным соперником. Команда опытная, в чемпионате Италии идет на втором месте и борется за чемпионство. Соперник топ-уровня, в группе Лиги чемпионов тоже идет без поражений. Постараемся по максимуму использовать моменты, которые у нас будут". Рафаэль Уразбахтин

Если брать статистику, то "Интер" и "Кайрат" ранее никогда не играли между собой. "Нерадзурри" не проигрывает в 17 домашних матчах Лиги чемпионов подряд.

Предстоящий матч начнется в 01:00 по казахстанскому времени, а кто не поехал в Италию, могут посмотреть в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.

К сожалению, чемпиону Казахстану в поединке с "черно-синими" не поможет капитан и основной защитник Александр Мартынович.