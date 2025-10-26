#АЭС в Казахстане
Спорт

Легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады

легкоатлет установил рекорд юношеской Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 22:08 Фото: olympic.kz
Казахстанский легкоатлет Максим Сажнев завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Он стал триумфатором соревнований по метанию диска, сообщает Zakon.kz.

Сажнев в лучшей попытке показал 63.23 м. Данный результат стал новым рекордом юношеской Азиады. Ранее высшее достижение равнялось 62.03.

Второе место осталось за китайцем Цзянес Куньчуанем – 62.40. Третьим финишировал иранец Реза Самимишаламзари – 53.86.

Также на соревнованиях выступил легкоатлет сборной Казахстана Нурболсын Мурат. Казахстанский стайер завоевал бронзовую медаль в беге на 3000 м. Мурат преодолел дистанцию за 09:07.81. Выиграл соревнования Чен-Ю Ван (Тайбэй) – 08:34.46. Китаец Цзычен Ли отметился "серебром" – 08:55.76. Баглан Ермек занял восьмое место.

Кроме того, медалью отметилась Аида Акылбекова. Она успешно выступила в беге на 3000 м. Спортсменка финишировала третьей со временем 10:45.21. Победу одержала Анастасия Сильченко (Узбекистан) – 09:43.61. Второе место заняла Юй Сяосюань (Китай) – 10:21.85.

Ранее сразу две медали завоевали казахстанские легкоатлетки на юношеской Азиаде в Бахрейне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
