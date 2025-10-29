#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Спорт

Пловец установил рекорд и принес Казахстану "золото" юношеской Азиады

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 21:09 Фото: olympic.kz
Казахстанский пловец Александр Румынский завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Ему не было равных на дистанции 100 м на спине, сообщает Zakon.kz.

Румынский проплыл за 56.44. Данный результат стал новым рекордом юношеской Азиады.

Второе место занял Цзы Шицы (Китай) – 56.56. Замкнул тройку лучших Кай Чан (Тайбэй) – 56.78.

Кроме того, представитель команды Казахстана по плаванию Федор Диденко поднялся на третью ступень пьедестала ЮАИ. Пловец успешно выступил в финале на дистанции 200 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 01:52.99.

Победу одержал Сенву Ко (Южная Корея). Второе место занял Юшугуан Хэ (Китай).

Ранее сообщалось, что казахстанский штангист с рекордом Азии выиграл соревнования в Бахрейне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
