Казахстанский хоккеист прославился в Канаде

"Виндзор Спитфайрз", за который выступает казахстанец Бексултан Макыш, принимал на своей площадке команду "Саджиноу Спирит" в регулярном чемпионате хоккейной лиги Онтарио (Канада), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в основное время и овертайме победитель не был выявлен (5:5). В серии буллитов сильнее оказался "Саджиноу Спирит".

В составе победителей отличились Егор Барабанов, Димиан Жилкин (трижды) и Ксандер Веллиарис. У хозяев взятием ворот отметились Коул Дэвис, Лиэм Гринтри (дважды) и Итан Белшец (дважды).

17-летний казахстанский нападающий "Виндзор Спитфайрз" Бексултан Макыш стал автором результативной передачи.

Несмотря на поражение, команда из Уинсора сохраняет лидерство в Западной конференции OHL. В текущем сезоне Бексултан Макыш провел 15 игр, в которых набрал 12 очков (7+5).

Ранее Овечкин забил свой 899 гол и принес победу "Вашингтону" в матче НХЛ.