#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Казахстанский хоккеист прославился в Канаде

Спортсмен, казахстанский нападающий &quot;Виндзор Спитфайрз&quot; Бексултан Макыш, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 08:54 Фото: Instagram/bexultan.makysh
"Виндзор Спитфайрз", за который выступает казахстанец Бексултан Макыш, принимал на своей площадке команду "Саджиноу Спирит" в регулярном чемпионате хоккейной лиги Онтарио (Канада), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в основное время и овертайме победитель не был выявлен (5:5). В серии буллитов сильнее оказался "Саджиноу Спирит".

В составе победителей отличились Егор Барабанов, Димиан Жилкин (трижды) и Ксандер Веллиарис. У хозяев взятием ворот отметились Коул Дэвис, Лиэм Гринтри (дважды) и Итан Белшец (дважды).

17-летний казахстанский нападающий "Виндзор Спитфайрз" Бексултан Макыш стал автором результативной передачи.

Несмотря на поражение, команда из Уинсора сохраняет лидерство в Западной конференции OHL. В текущем сезоне Бексултан Макыш провел 15 игр, в которых набрал 12 очков (7+5).

Ранее Овечкин забил свой 899 гол и принес победу "Вашингтону" в матче НХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанские хоккеисты победили в Канаде перед началом молодежного чемпионата мира
03:20, 23 декабря 2024
Казахстанские хоккеисты победили в Канаде перед началом молодежного чемпионата мира
Хоккеисты питерского СКА стали чемпионами КХЛ третий раз
10:17, 16 февраля 2023
Хоккеисты питерского СКА стали чемпионами КХЛ третий раз
Звезда казахстанского спорта прославился на чемпионате мира
03:20, 18 мая 2025
Звезда казахстанского спорта прославился на чемпионате мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: