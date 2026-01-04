"Торпедо" проиграло "Спартаку" – кто будет ждать "Барыс" 6 января

Нижегородское "Торпедо" дома в сверхрезультативном матче проиграло московскому "Спартаку" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Zakon.kz.

Матч в Нижнем Новгороде завершился поражением "Торпедо" со счетом 6:7. У хозяев шайбы забросили Василий Атанасов (4-я и 42-я минуты), Антон Сизов (6-я), Егор Виноградов (20-я), Данила Журавлев (26-я) и Максим Летунов (36-я). В составе "Спартака" отличились Дмитрий Соловьев (8-я), Даниил Орлов (16-я и 31-я), Никита Коростелев (32-я), Люк Локхарт (51-я), Нэйтан Тодд (54-я) и Михаил Мальцев (58-я).

В следующем матче в КХЛ "Торпедо" сыграет против астанинского "Барыса". Эта игра состоится 6 января в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что выездная победа помогла "Барысу" закончить год на девятом месте в КХЛ.