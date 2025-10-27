#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 18:13 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Снежана Кашкарова выступила на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). Спортсменка билась за медаль соревнований в весовой категории до 48 кг, сообщает Zakon.kz.

В сумме двоеборья Кашкарова подняла 161 (70+81) кг. В итоге наша штангистка стала пятой.

Золотую медаль завоевала Лань Синьи (Китай) – 170 (77+93) кг. Второе место заняла Джу Ген Ким (Северная Корея) – 168 (76+92) кг. Александра Диас (Филиппины) стала третьей – 162 (70+92) кг.

Ранее сообщалось, какие казахстанские спортсмены завоевали медали на юношеских Азиатских играх-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
