Спорт

Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне

штангист завоевал &quot;бронзу&quot; на юношеской Азиаде в Бахрейне, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 21:15 Фото: olympic.kz
Казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал обладателем серебряной медали юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсмен финишировал вторым в "рывке" в категории до 65 кг, сообщает Zakon.kz.

Ерсеит реализовал две попытки из трех. В лучшей он поднял 123 кг. Этот результат принес ему второе место.

Первое занял Джин Мен Во (Северная Корея) – 124 кг. "Бронзой" отметился Абдулла Алмохаймед (Саудовская Аравия) – 122 кг.

Ранее сообщалось, что казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: