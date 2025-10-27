Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне

Фото: olympic.kz

Казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал обладателем серебряной медали юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсмен финишировал вторым в "рывке" в категории до 65 кг, сообщает Zakon.kz.

Ерсеит реализовал две попытки из трех. В лучшей он поднял 123 кг. Этот результат принес ему второе место. Первое занял Джин Мен Во (Северная Корея) – 124 кг. "Бронзой" отметился Абдулла Алмохаймед (Саудовская Аравия) – 122 кг. Ранее сообщалось, что казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде.

