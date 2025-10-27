#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский пловец принес еще одну медаль юношеских Азиатских игр

пловец принес Казахстану еще одну медаль, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 21:20 Фото: olympic.kz
Казахстанский пловец Александр Румынский завоевал бронзовую медаль на юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсмен добрался до финала на дистанции 200 м на спине, сообщает Zakon.kz.

В решающем заплыве Румынский показал третий результат. Он финишировал со временем 02:03.97.

Первым стал Ю-тен Хуан (Тайбэй) – 02:01.96. Серебряную медаль завоевал Шици Цзи (Китай) – 02: 02.57.

Ранее сообщалось, что штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
