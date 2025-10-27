Казахстанский пловец принес еще одну медаль юношеских Азиатских игр
Фото: olympic.kz
Казахстанский пловец Александр Румынский завоевал бронзовую медаль на юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсмен добрался до финала на дистанции 200 м на спине, сообщает Zakon.kz.
В решающем заплыве Румынский показал третий результат. Он финишировал со временем 02:03.97.
Первым стал Ю-тен Хуан (Тайбэй) – 02:01.96. Серебряную медаль завоевал Шици Цзи (Китай) – 02: 02.57.
Ранее сообщалось, что штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript