Казахстанский штангист с рекордом Азии выиграл соревнования в Бахрейне
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Нуржан Жумабай стал победителем юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсмен, выступающий в весе до 79 кг, завоевал золотую медаль в "рывке", сообщает Zakon.kz.
В лучшей попытке Жумабай поднял 146 кг. Казахстанец установил юношеские рекорды Азии и ЮАИ.
Второе место занял Эдриан Гранья (Бахрейн) – 142 кг. Третьим стал Дидарбек Джумабаев (Туркменистан) – 138 кг.
Ранее сообщалось, что казахстанцы завоевали четыре медали юношеской Азиады.
