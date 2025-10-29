#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Спорт

Казахстанский штангист с рекордом Азии выиграл соревнования в Бахрейне

казахстанский штангист с рекордом выиграл юношескую Азиаду, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 19:38 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Нуржан Жумабай стал победителем юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсмен, выступающий в весе до 79 кг, завоевал золотую медаль в "рывке", сообщает Zakon.kz.

В лучшей попытке Жумабай поднял 146 кг. Казахстанец установил юношеские рекорды Азии и ЮАИ.

Второе место занял Эдриан Гранья (Бахрейн) – 142 кг. Третьим стал Дидарбек Джумабаев (Туркменистан) – 138 кг.

Ранее сообщалось, что казахстанцы завоевали четыре медали юношеской Азиады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне
21:15, 27 октября 2025
Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне
Штангист Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр
21:27, 27 октября 2025
Штангист Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр
Казахстанский штангист стал чемпионом мира
21:21, 12 декабря 2024
Казахстанский штангист стал чемпионом мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: