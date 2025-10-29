Казахстанский штангист с рекордом Азии выиграл соревнования в Бахрейне

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Нуржан Жумабай стал победителем юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсмен, выступающий в весе до 79 кг, завоевал золотую медаль в "рывке", сообщает Zakon.kz.

В лучшей попытке Жумабай поднял 146 кг. Казахстанец установил юношеские рекорды Азии и ЮАИ. Второе место занял Эдриан Гранья (Бахрейн) – 142 кг. Третьим стал Дидарбек Джумабаев (Туркменистан) – 138 кг. Ранее сообщалось, что казахстанцы завоевали четыре медали юношеской Азиады.

