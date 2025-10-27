#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Три рекорда и "золото": казахстанский тяжелоатлет успешно выступил на юношеской Азиаде

три рекорда установил тяжелоатлет на Азиаде, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 23:10 Фото: olympic.kz
Штангист сборной Казахстана Алихан Аскербай триумфально завершил выступление на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). Спортсмен в рамках соревнований в весовой категории до 71 кг дважды поднялся на первую ступень пьедестала, сообщает Zakon.kz.

Сначала он выиграл "рывок", а затем стал лучшим в "толчке".

Аскербай поднял 172 кг, установив рекорды мира, Азии и юношеских Азиатских игр.

Фото: olympic.kz

Второе место занял китаец Чен Синсин – 171 кг. Замкнул тройку лучших Ха Джун Ким (Южная Корея) – 167 кг.

В общей сложности Аскербай установил шесть рекордов.

Ранее сообщалось, что штангист Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде
18:13, Сегодня
Казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде
Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне
21:15, Сегодня
Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне
Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде
17:22, 26 октября 2025
Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: