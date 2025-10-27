Три рекорда и "золото": казахстанский тяжелоатлет успешно выступил на юношеской Азиаде
Фото: olympic.kz
Штангист сборной Казахстана Алихан Аскербай триумфально завершил выступление на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). Спортсмен в рамках соревнований в весовой категории до 71 кг дважды поднялся на первую ступень пьедестала, сообщает Zakon.kz.
Сначала он выиграл "рывок", а затем стал лучшим в "толчке".
Аскербай поднял 172 кг, установив рекорды мира, Азии и юношеских Азиатских игр.
Фото: olympic.kz
Второе место занял китаец Чен Синсин – 171 кг. Замкнул тройку лучших Ха Джун Ким (Южная Корея) – 167 кг.
В общей сложности Аскербай установил шесть рекордов.
Ранее сообщалось, что штангист Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр.
