Спорт

Как изменилось положение Казахстана на Азиаде-2025 после 11-й золотой медали

Фото: НОК РК
В Бахрейне идут юниорские Азиатские игры. Штангист сборной Казахстана Алихан Аскербай стал настоящим триумфатором юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 71 килограмма он дважды поднялся на высшую ступень пьедестала, оформив двойную победу.

Таким образом, сборная Казахстана занимает четвертое место в общем медальном зачете юношеских Азиатских игр. В активе национальной команды – 11 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Пока что лидирует Китай с 42 золотыми, 33 серебряными и 14 бронзовыми наградами. На втором месте находится Узбекистан (14-5-11), а третье место занимает Таиланд (13-12-6).

Ранее стало известно, что Казахстан занял первое место на континентальном турнире по регби среди стран Азии.

Аксинья Титова
