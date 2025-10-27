Казахстанский вольник стал бронзовым призером молодежного ЧМ в Сербии
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Нови Саде. Наш вольник финишировал третьим в весовой категории до 97 кг, сообщает Zakon.kz.
В схватке за третье место Айтмухан выиграл у Абольфазла Бабалу (Иран). Противостояние завершилось со счетом 7-1.
Ранее сообщалось, что штангист сборной Казахстана Алихан Аскербай триумфально завершил выступление на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). Спортсмен в рамках соревнований в весовой категории до 71 кг дважды поднялся на первую ступень пьедестала.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript