#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Казахстанский вольник стал бронзовым призером молодежного ЧМ в Сербии

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 01:45 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Нови Саде. Наш вольник финишировал третьим в весовой категории до 97 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Айтмухан выиграл у Абольфазла Бабалу (Иран). Противостояние завершилось со счетом 7-1.

Ранее сообщалось, что штангист сборной Казахстана Алихан Аскербай триумфально завершил выступление на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). Спортсмен в рамках соревнований в весовой категории до 71 кг дважды поднялся на первую ступень пьедестала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанский вольник вышел в финал ЧМ U20 в Испании
21:36, 06 сентября 2024
Казахстанский вольник вышел в финал ЧМ U20 в Испании
Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
01:07, 28 октября 2024
Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
Ризабек Айтмухан завоевал "серебро" ЧМ-2023 по борьбе среди молодежи
11:29, 17 августа 2023
Ризабек Айтмухан завоевал "серебро" ЧМ-2023 по борьбе среди молодежи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: