Казахстанский вольник стал бронзовым призером молодежного ЧМ в Сербии

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Нови Саде. Наш вольник финишировал третьим в весовой категории до 97 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Айтмухан выиграл у Абольфазла Бабалу (Иран). Противостояние завершилось со счетом 7-1. Ранее сообщалось, что штангист сборной Казахстана Алихан Аскербай триумфально завершил выступление на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). Спортсмен в рамках соревнований в весовой категории до 71 кг дважды поднялся на первую ступень пьедестала.

