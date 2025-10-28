Заплыв казахстанского пловца в Бахрейне завершился неудачей

В Бахрейне продолжаются юниорские Азиатские игры. Казахстанский пловец неудачно выступил на этом соревновании, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин на Азиатских играх-2025 казахстанец Фёдор Диденко стал последним в финальном заплыве.

Победу одержал Ко Сын-У из Южной Кореи (3:53,26), второе место занял китаец Чжу Линьцзэ (3:58,50), третьим финишировал Су Бо Линг из Китайского Тайбэя (3:58,75).

Ранее выяснилось, что Казахстан занял первое место на континентальном турнире по регби среди стран Азии. Турнир проходил в формате группового этапа (пулы) с последующим плей-офф – четвертьфиналами, полуфиналами и финалом.

Казахстан выступал в одной группе с командами Кыргызстана, Саудовской Аравии и Катара, где доминировал, а затем уверенно прошел knockout-стадию.