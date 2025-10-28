Дубль казахстанца Самородова не помог "Ахмату" в домашнем матче РПЛ

Поздно вечером 27 октября грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома проиграл "Сочи" (2:4) в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги, где двумя забитыми мячами отметился форвард хозяев поля и сборной Казахстана Максим Самородов, сообщает Zakon.kz.

Эти два гола стали первыми для экс-игрока "Актобе" в нынешнем сезоне российского футбола после 18 игр.

Самородов вышел на поле в начале второго тайма и сумел отыграть один мяч, так как его команда проигрывала со счетом 0:2.

В дополнительные минуты основного времени казахстанец забил еще один мяч, но к этому моменту "Ахмат" уступал уже 1:4.

В итоге грозненский коллектив под руководством экс-тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова потерял очки на своем поле и сейчас находится на девятой строчке таблицы РПЛ с активом в 15 очков.

Следующий матч команда Самородова в чемпионате проведет 2 ноября, когда встретится на выезде с "Балтикой" из Калининграда.

В конце 2024 года Максим получил главный приз за лучший гол месяца в РПЛ.