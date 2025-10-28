#АЭС в Казахстане
Спорт

Дубль казахстанца Самородова не помог "Ахмату" в домашнем матче РПЛ

Футбол Дубль Ахмат, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:00 Фото: fc-akhmat.ru
Поздно вечером 27 октября грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома проиграл "Сочи" (2:4) в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги, где двумя забитыми мячами отметился форвард хозяев поля и сборной Казахстана Максим Самородов, сообщает Zakon.kz.

Эти два гола стали первыми для экс-игрока "Актобе" в нынешнем сезоне российского футбола после 18 игр.

Самородов вышел на поле в начале второго тайма и сумел отыграть один мяч, так как его команда проигрывала со счетом 0:2.

В дополнительные минуты основного времени казахстанец забил еще один мяч, но к этому моменту "Ахмат" уступал уже 1:4.

В итоге грозненский коллектив под руководством экс-тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова потерял очки на своем поле и сейчас находится на девятой строчке таблицы РПЛ с активом в 15 очков.

Следующий матч команда Самородова в чемпионате проведет 2 ноября, когда встретится на выезде с "Балтикой" из Калининграда.

В конце 2024 года Максим получил главный приз за лучший гол месяца в РПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Максим Самородов получил главный приз за лучший гол в РПЛ
15:01, 20 декабря 2024
Максим Самородов получил главный приз за лучший гол в РПЛ
Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России
15:11, 12 марта 2025
Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России
Самородов дебютировал за "Ахмат" матчем против 10-кратного чемпиона России
10:56, 12 августа 2024
Самородов дебютировал за "Ахмат" матчем против 10-кратного чемпиона России
