Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России
Но в этот день вместо казахстанского нападающего на поле блистал в дебютном своем матче бывший голкипер алматинского "Кайрат" Владимир Ульянов.
В конце первого тайма он отразил пенальти в исполнении Джона Кордобы. После перерыва колумбиец все же огорчил экс-кайратовца, точно пробив головой.
Проигрывая один мяч, "Ахмат" все же не стушевался и дал бой фавориту поединка, сенсационно обыграв хозяев поля.
Спасительные два гола в ворота "Краснодара" забил Бернард Бериша, что позволило "грозненцам" выйти в полуфинал Кубка России.
Что касается Максима Самородова, то форвард сборной Казахстана вчера не вышел на поле в кубковом матче.
В свою очередь бывший вратарь "Кайрата" Вадим Ульянов, который нынешней зимой перешел в "Ахмат", провел накануне первый официальный матч в майке грозненской дружины.