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Спорт

Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России

Футбол Победа Краснодар, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 15:11 Фото: Telegram/akhmatgrozny
Поздно вечером 11 марта лидер российской Премьер-лиги, ФК "Краснодар", сенсационно вылетел из Кубка страны, проиграв дома "Ахмату", честь которого защищает казахстанский форвард Максим Самородов, сообщает Zakon.kz.

Но в этот день вместо казахстанского нападающего на поле блистал в дебютном своем матче бывший голкипер алматинского "Кайрат" Владимир Ульянов.  

В конце первого тайма он отразил пенальти в исполнении Джона Кордобы. После перерыва колумбиец все же огорчил экс-кайратовца, точно пробив головой.

Проигрывая один мяч, "Ахмат" все же не стушевался и дал бой фавориту поединка, сенсационно обыграв хозяев поля. 

Спасительные два гола в ворота "Краснодара" забил Бернард Бериша, что позволило "грозненцам" выйти в полуфинал Кубка России.

Что касается Максима Самородова, то форвард сборной Казахстана вчера не вышел на поле в кубковом матче. 

В свою очередь бывший вратарь "Кайрата" Вадим Ульянов, который нынешней зимой перешел в "Ахмат", провел накануне первый официальный матч в майке грозненской дружины.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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