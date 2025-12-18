#Казахстан в сравнении
Спорт

Дубль Мбаппе помог "Реалу" победить клуб из третьего дивизиона Испании

Футбол Дубль Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:10 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Минувшей ночью мадридский футбольный клуб "Реал" на выезде с трудом обыграл "Талаверу" со счетом 3:2 на пути к 1/8 финала Кубка Испании. Главным творцом победы гостей стал Килиан Мбаппе, который забил два мяча в ворота хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

Клуб из третьего испанского чемпионата никак не хотел сдаваться, "Реалу" помогли только снайперские качества Мбаппе, который открыл счет в конце первых 45 минут.

А в добавленное к первому тайму время Ману Фаррандо отметился автоголом. За 10 минут до финального свистка Науэль Арройо все же сократил отставание. Но вскоре Килиан сделал дубль. Спустя мгновение Гонсало Ди Ренцо поставил итоговый результат – 2:3.

Тем самым "сливочные" завоевали путевку в 1/8 финала Кубка Испании, а Мбаппе довел свою копилку голов до 65 в 2025 году.

В этом календарном году француз забил 58 мячей в составе "Реала" и семь за сборную Франции. Теперь ему не хватает всего одного мяча до рекорда Криштиану Роналду. В 2013 году португалец оформил 59 голов, защищая честь королевского клуба.

Догнать нынешнего капитана "Аль-Насра" у Килиана шансы еще есть, ему предстоит провести последнюю игру 2025 года в майке "Галактикос" 20 декабря против "Севильи" в Ла Лиге.

На днях Мбаппе выиграл суд у своей бывшей команды ПСЖ и получит больше 60 млн евро.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
