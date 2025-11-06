#Народный юрист
Спорт

Ямаль с большим отрывом возглавил список самых дорогих молодых футболистов

Футбол Дорогой Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 14:27 Фото. Instagram/FCBarcelona
Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль признан самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 20 лет. Молодое дарование опережает своих конкурентов с трехзначным превосходством, сообщает Zakon.kz.

Международный центр спортивных исследований (CIES), который и опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов планеты в возрасте до 20 лет, поставил Ямаля на первое место с ценником в 349,6 млн евро. Ближайшими преследователями Ламина являются бразилец из "Челси" Эстевао (118,1 млн евро) и испанец "блауграны" Пау Кубарси (112,7 млн евро).

Всей перечисленной тройке игроков сейчас по 18 лет.

Фото. Instagram/estevaowilian_

В топ-10 самых дорогих талантов мира также вошли: Франко Мастантуоно ("Реал") – 102,4 млн, Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) – 92,3 млн, Итан Нванери ("Арсенал") – 88,1 млн, Майлз Льюис-Скелли ("Арсенал") – 84,8 млн, Жеовани Кенда ("Спортинг"/"Челси") – 80,2 млн, Эндрик ("Реал") – 73,2 млн и Лукас Бергвалль ("Тоттенхэм") – 68 млн.

Пока Ламин Ямаль поражает весь мир своим футбольным искусством и талантом, его отец собирается жениться на девушке, которая младше него на 16 лет.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
17-летний Ямаль возглавил рейтинг дорогостоящих молодых футболистов мира
17:59, 07 ноября 2024
17-летний Ямаль возглавил рейтинг дорогостоящих молодых футболистов мира
Ямаль признан самым лучшим футболистом мира в категории до 22-х лет
14:59, 04 апреля 2025
Ямаль признан самым лучшим футболистом мира в категории до 22-х лет
Стал известен самый дорогой футболист мира
12:37, 04 июня 2025
Стал известен самый дорогой футболист мира
