Александр Бублик установил личный рекорд на "Мастерсе" в Париже
Фото: Instagram/BUBLIK
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик довел отметку побед до 34-х игр за нынешний сезон в основных раундах турниров ATP, что является рекордом в его профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.
До этого лучшим показателем лидера сборной Казахстана было 33 победы, что он продемонстрировал четыре года назад.
Как передает официальный сайт ATP, свою 34-ю победу Бублик одержал на старте "Мастерса" в Париже (Франция).
Там он обыграл австралийца Алексея Попырина (47-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:3.
Далее Александр ждет победителя поединка Корентен Муте (Франция) – Райлли Опелка (США).
На корты Парижа казахстанский теннисист приехал из австрийской Вены с турнира ATP 500, где в 1/4 финала уступил итальянцу Яннику Синнеру.
