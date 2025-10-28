#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Александр Бублик установил личный рекорд на "Мастерсе" в Париже

Теннис Личный Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 14:49 Фото: Instagram/BUBLIK
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик довел отметку побед до 34-х игр за нынешний сезон в основных раундах турниров ATP, что является рекордом в его профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

До этого лучшим показателем лидера сборной Казахстана было 33 победы, что он продемонстрировал четыре года назад.

Как передает официальный сайт ATP, свою 34-ю победу Бублик одержал на старте "Мастерса" в Париже (Франция).

Там он обыграл австралийца Алексея Попырина (47-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:3.

Далее Александр ждет победителя поединка Корентен Муте (Франция) – Райлли Опелка (США).

На корты Парижа казахстанский теннисист приехал из австрийской Вены с турнира ATP 500, где в 1/4 финала уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге
09:43, 06 мая 2024
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге ATP
16:16, 18 марта 2024
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге ATP
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге после завоевания титула
09:52, 05 февраля 2024
Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге после завоевания титула
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: