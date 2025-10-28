#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" – "Интер": где и за сколько можно купить билеты на матч

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 20:01 Фото: Zakon.kz
6 ноября на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане состоится матч Лиги чемпионов УЕФА между "Интером" и "Кайратом". Встреча начнется в 21:00 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Для казахстанских болельщиков открыта продажа билетов на гостевой сектор, сообщила 28 октября пресс-служба алматинского клуба.

Билеты можно приобрести на Ticketon.kz, а также через мобильные приложения Qairat SuperApp и Freedom SuperApp. Стоимость начинается от 7 тысяч тенге. При оформлении необходимо указать персональные данные в точности как в паспорте – имя, фамилию (латиницей), дату рождения, пол, электронную почту и номер телефона.

Электронные билеты будут отправлены покупателям до 4 ноября, а при входе на стадион пройдет проверка документов. Несоответствие данных может привести к отказу во входе.

Перед началом матча на гостевом секторе болельщикам раздадут флаги клуба, а организаторы призывают фанатов приходить в желто-черных цветах, чтобы поддержать команду в историческом матче Лиги чемпионов.

А ранее "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и отстоял титул чемпиона Казахстана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
