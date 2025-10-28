#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанец выиграл "золото" юношеских Азиатских игр по вольной борьбе

Бекасыл Асамбек, золото, Азиада-2025, вольная борьба, золотая медаль , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 21:28 Фото: : Арлан Олжабай/НОК Казахстана
Казахстанский борец вольного стиля Бекасыл Асамбек 28 октября завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр, проходящих в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В финальной схватке Асамбек одержал победу над представителем КНДР Хуном Ю со счетом 4:1.

Также сообщается, что казахстанская тяжелоатлетка Нурсыйла Берикбол стала бронзовым призером юношеских Азиатских игр.

Фото: Сали Сабиров/НОК Казахстана

Спортсменка, выступающая в весе до 58 килограммов, показала третий результат в "толчке". В лучшей попытке она подняла 101 килограмм.

Победу праздновала Марджона Абдумуталова (Узбекистан) – 111 килограммов. Второе место заняла Чжан Синьи (Китай) – 110 килограммов.

А ранее стало известно, где и за сколько можно купить билеты на матч "Кайрат" – "Интер".

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде
17:22, 26 октября 2025
Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде
Казахстанский пловец принес еще одну медаль юношеских Азиатских игр
21:20, 27 октября 2025
Казахстанский пловец принес еще одну медаль юношеских Азиатских игр
Легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады
22:08, 26 октября 2025
Легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады
