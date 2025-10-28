Казахстанец выиграл "золото" юношеских Азиатских игр по вольной борьбе
Фото: : Арлан Олжабай/НОК Казахстана
Казахстанский борец вольного стиля Бекасыл Асамбек 28 октября завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр, проходящих в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов и поднялся на высшую ступень пьедестала.
В финальной схватке Асамбек одержал победу над представителем КНДР Хуном Ю со счетом 4:1.
Также сообщается, что казахстанская тяжелоатлетка Нурсыйла Берикбол стала бронзовым призером юношеских Азиатских игр.
Фото: Сали Сабиров/НОК Казахстана
Спортсменка, выступающая в весе до 58 килограммов, показала третий результат в "толчке". В лучшей попытке она подняла 101 килограмм.
Победу праздновала Марджона Абдумуталова (Узбекистан) – 111 килограммов. Второе место заняла Чжан Синьи (Китай) – 110 килограммов.
