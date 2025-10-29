#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
535.83
624.94
6.69
Спорт

Первая ракетка Казахстана не сотворил сенсацию на топовом турнире в Париже

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 06:20 Фото: ФТК
Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг парного турнира в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанец в паре с 45-летним индусом Роханом Бопанной в первом круге в трех сетах уступил дуэту Джеймс Трейси (США)/Джон Пирс (Австралия) – 5:7, 6:2, 8:10.

Матч шел 1 час 11 минут. До этого матча теннисисты на одном корте не встречались.

Ранее Александр Бублик установил личный рекорд на "Мастерсе" в Париже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Александр Бублик провел матч против топового теннисиста на "Мастерсе" в Париже
09:25, 31 октября 2024
Александр Бублик провел матч против топового теннисиста на "Мастерсе" в Париже
Вторая ракетка Казахстана проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже
13:49, 28 октября 2024
Вторая ракетка Казахстана проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже
Александр Бублик сыграет с экс-девятой ракеткой мира на старте "Мастерса" в Париже
16:33, 28 октября 2024
Александр Бублик сыграет с экс-девятой ракеткой мира на старте "Мастерса" в Париже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: