Первая ракетка Казахстана не сотворил сенсацию на топовом турнире в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг парного турнира в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанец в паре с 45-летним индусом Роханом Бопанной в первом круге в трех сетах уступил дуэту Джеймс Трейси (США)/Джон Пирс (Австралия) – 5:7, 6:2, 8:10.

Матч шел 1 час 11 минут. До этого матча теннисисты на одном корте не встречались.

Ранее Александр Бублик установил личный рекорд на "Мастерсе" в Париже.