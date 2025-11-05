Топовый турнир в Метце закончился печально для Александра Бублика

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил украинскому спортсмену Виталию Сачко в матче второго круга турнира категории ATP-250, который проходит в Метце (Франция), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 5:7 в пользу Сачко.

Соперники "сражались" на корте 2 часа 8 минут.

<br>

Во время встречи Сачко сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. Александр Бублик подал навылет 15 раз, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале турнира в Метце Сачко сыграет с французским теннисистом Клеманом Табюром.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина одержала третью победу подряд на WTA Finals.