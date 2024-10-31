Александр Бублик провел матч против топового теннисиста на "Мастерсе" в Париже
Лидер мужской сборной Казахстана проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне со счетом 4:6, 2:6.
So nonchalant 🤌— ATP Tour (@atptour) October 30, 2024
A lil bit of razzle dazzle from @BublikAlexander 😍#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/JIzj5EQh9D
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных. На счету Руне три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Got him! 🎯#RolexParisMasters | @RolexPMasters | @holgerrune2003 pic.twitter.com/SBtUaJssdj— ATP Tour (@atptour) October 30, 2024
В третьем круге Руне сыграет с лаки-лузером французом Артуром Казо (85 АТР), который заменил отказавшегося от участия Янника Синнера. Во втором ранде хозяин корта сенсационно обыграл топового американца Бена Шелтона (19 АТР) со счетом 6:3, 7:6.
Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже.