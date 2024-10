Александр Бублик провел матч против топового теннисиста на "Мастерсе" в Париже

Лидер мужской сборной Казахстана проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне со счетом 4:6, 2:6.

So nonchalant 🤌



A lil bit of razzle dazzle from @BublikAlexander 😍#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/JIzj5EQh9D