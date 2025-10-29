Галымжан Кенжебек заинтересовал два клуба турецкой Суперлиги

22-летний полузащитник сборной Казахстана и семейского "Елимая" Галымжан Кенжебек может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации AS, Галымжаном серьезно заинтересовались два клуба турецкой Премьер-лиги.

Вполне вероятно, что в следующем году Кенжебек вновь попробует свои силы в Европе.

Этим летом 22-летний футболист перешел в "Елимай" из словацкого "Кошице". С того момента он провел 11 игр в КПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Также в составе сборной Казахстана Галымжан Кенжебек оформил дубль в ворота Лихтенштейна в матче квалификации ЧМ-2026.

