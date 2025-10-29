#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
535.83
624.94
6.69
Спорт

Галымжан Кенжебек заинтересовал два клуба турецкой Суперлиги

22-летний полузащитник сборной Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 07:40 Фото: Instagram/kenzhebek.11
22-летний полузащитник сборной Казахстана и семейского "Елимая" Галымжан Кенжебек может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации AS, Галымжаном серьезно заинтересовались два клуба турецкой Премьер-лиги.

Вполне вероятно, что в следующем году Кенжебек вновь попробует свои силы в Европе.

Этим летом 22-летний футболист перешел в "Елимай" из словацкого "Кошице". С того момента он провел 11 игр в КПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Также в составе сборной Казахстана Галымжан Кенжебек оформил дубль в ворота Лихтенштейна в матче квалификации ЧМ-2026.

Ранее мы сообщали о том, что недавно сыгравший вничью с "Кайратом" "Пафос" потерпел обидное поражение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Президент футбольного клуба турецкой Суперлиги напал с кулаками на арбитра FIFA
04:46, 12 декабря 2023
Президент футбольного клуба турецкой Суперлиги напал с кулаками на арбитра FIFA
Турецкая Суперлига по футболу оформила три крупные сделки за один день
16:47, 01 августа 2025
Турецкая Суперлига по футболу оформила три крупные сделки за один день
Кенжебек Нурдолдай представил слушателям новую песню
11:54, 01 февраля 2025
Кенжебек Нурдолдай представил слушателям новую песню
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: