Предстоящий футбольный сезон в Турции будет по-особенному интересным из-за приезда высококлассных игроков из ведущих чемпионатов Европы, сообщает Zakon.kz.

Главным и исторически дорогим трансфером турецкого футбола стало приобретение чемпиона страны – "Галатасарая", который 31 июля объявил о покупке Виктора Осимхена за 75 млн евро.

Контракт с камерунским нападающим подписан на 4 года с зарплатой в 15 млн евро.

Также накануне победитель Лиги чемпионов-2025, французский ПСЖ, за 10 млн евро расстался со своим защитником Миланом Шкриньяром, который предстоящие 4 года будет надевать майку "Фенербахче".

30-летний словак уже играл за команду Жозе Моуринью на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

И в этот же день "Фенербахче" сделал двойную покупку, объявив о приходе Нелсона Семеду.

31-летний защитник сборной Португалии покинул английский "Вулверхэмптон" в качестве свободного агента и заключил договор с турецким коллективом на два сезона.

Матчи нового сезона турецкой Суперлиги стартуют 9 августа, и он пройдет без лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который на днях дебютировал в московском "Динамо".