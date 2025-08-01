#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
540.78
618.65
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
540.78
618.65
6.71
Спорт

Турецкая Суперлига по футболу оформила три крупные сделки за один день

Футбол Игрок Галатасарая, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 16:47 Фото: Instagram/GALATASARAY
Предстоящий футбольный сезон в Турции будет по-особенному интересным из-за приезда высококлассных игроков из ведущих чемпионатов Европы, сообщает Zakon.kz.

Главным и исторически дорогим трансфером турецкого футбола стало приобретение чемпиона страны – "Галатасарая", который 31 июля объявил о покупке Виктора Осимхена за 75 млн евро.

Контракт с камерунским нападающим подписан на 4 года с зарплатой в 15 млн евро.

Также накануне победитель Лиги чемпионов-2025, французский ПСЖ, за 10 млн евро расстался со своим защитником Миланом Шкриньяром, который предстоящие 4 года будет надевать майку "Фенербахче".

30-летний словак уже играл за команду Жозе Моуринью на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

И в этот же день "Фенербахче" сделал двойную покупку, объявив о приходе Нелсона Семеду.

31-летний защитник сборной Португалии покинул английский "Вулверхэмптон" в качестве свободного агента и заключил договор с турецким коллективом на два сезона.

Матчи нового сезона турецкой Суперлиги стартуют 9 августа, и он пройдет без лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который на днях дебютировал в московском "Динамо".  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Самый популярный футбольный клуб России совершил рекордный трансфер в своей истории
Спорт
15:58, Сегодня
Самый популярный футбольный клуб России совершил рекордный трансфер в своей истории
Обновлен рейтинг топ-100 лучших шахматистов мира с участием Казахстана
Спорт
14:47, Сегодня
Обновлен рейтинг топ-100 лучших шахматистов мира с участием Казахстана
Китайская шестиклассница сенсационно завоевала "бронзу" на взрослом ЧМ по плаванию
Спорт
12:33, Сегодня
Китайская шестиклассница сенсационно завоевала "бронзу" на взрослом ЧМ по плаванию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: