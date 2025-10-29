Француз Муте пообещал отправить домой Бублика за его дерзость

Вечером 29 октября в рамках матчей второго круга ATP Paris Masters-2025 ожидается битва между Корентеном Муте (Франция) и Александром Бубликом (Казахстан), которые полгода назад серьезно поссорились на одном из турниров, сообщает Zakon.kz.

32-я ракетка мира на своем родном турнире жестко высказался в адрес лучшего теннисиста Казахстана в преддверии их личной встречи.

Поединок Муте и Бублика запланирован на 23:00 по казахстанскому времени на Центральном корте парижского "Мастерса".

Corentin Moutet à propos d’Alexander Bublik. 🎙️🌶️



🗣️ : "On sait qu’il est très provocateur avec beaucoup de joueurs, il aime bien se moquer de ses adversaires. Moi je vais rester dans mon match, avec l’aide du public. 🔥



On a eu des différends dans le passé, disons qu'il ne… https://t.co/i0hYzLgHha pic.twitter.com/EgOiW7cwl5 — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 28, 2025

"Он очень провокационно ведет себя с игроками и неуважительно относится. У нас уже были споры, потому что его спортивные ценности не совпадают с моими. Буду очень мотивирован, чтобы отправить его домой с помощью болельщиков". Корентен Муте

"Черная кошка" между теннисистами пробежала весной этого года во время матча на "Челленджере" в американском Финиксе. Тогда Бублик обыграл француза в трех сетах и вышел в полуфинал турнира. А после той очной встречи Александр предложил Корентену выяснить отношения на кулаках.

Здесь нельзя не отметить, что Муте совсем недавно побывал в Алматы, где добрался до решающего матча ATP 250 и уступил россиянину Даниилу Медведеву.