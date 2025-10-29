#АЭС в Казахстане
Спорт

Француз Муте пообещал отправить домой Бублика за его дерзость

Теннис Обещание Бублик, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 15:03 Фото: ktf.kz
Вечером 29 октября в рамках матчей второго круга ATP Paris Masters-2025 ожидается битва между Корентеном Муте (Франция) и Александром Бубликом (Казахстан), которые полгода назад серьезно поссорились на одном из турниров, сообщает Zakon.kz.

32-я ракетка мира на своем родном турнире жестко высказался в адрес лучшего теннисиста Казахстана в преддверии их личной встречи.

Поединок Муте и Бублика запланирован на 23:00 по казахстанскому времени на Центральном корте парижского "Мастерса".

"Он очень провокационно ведет себя с игроками и неуважительно относится. У нас уже были споры, потому что его спортивные ценности не совпадают с моими. Буду очень мотивирован, чтобы отправить его домой с помощью болельщиков". Корентен Муте

"Черная кошка" между теннисистами пробежала весной этого года во время матча на "Челленджере" в американском Финиксе. Тогда Бублик обыграл француза в трех сетах и вышел в полуфинал турнира. А после той очной встречи Александр предложил Корентену выяснить отношения на кулаках.

Здесь нельзя не отметить, что Муте совсем недавно побывал в Алматы, где добрался до решающего матча ATP 250 и уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
