Александр Бублик пробился в полуфинал турнира в США

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Казахстанский теннисист Александр Бублик встретился с Корентеном Муте (Франция) в 1/4 финала турнира в американском Финиксе, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 2 часа 27 минут и завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу казахстанца.

В полуфинале Бублик встретится с Нуну Боржешем (Португалия), который обыграл американца Колтона Смита со счетом 6:4, 6:4.

Ранее Бублик одержал победу над Ринки Хиджикатой (Австралия), а другой казахстанский теннисист провел четвертьфинальный матч на турнире в Греции.