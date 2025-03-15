Александр Бублик пробился в полуфинал турнира в США
Фото: Instagram/bublik
Казахстанский теннисист Александр Бублик встретился с Корентеном Муте (Франция) в 1/4 финала турнира в американском Финиксе, сообщает Zakon.kz.
Матч продлился 2 часа 27 минут и завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу казахстанца.
В полуфинале Бублик встретится с Нуну Боржешем (Португалия), который обыграл американца Колтона Смита со счетом 6:4, 6:4.
Ранее Бублик одержал победу над Ринки Хиджикатой (Австралия), а другой казахстанский теннисист провел четвертьфинальный матч на турнире в Греции.
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