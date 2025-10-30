#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Спорт

Бублик ответил на слова Муте об отправке домой из Парижа

Теннис Победа Муте, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 09:07 Фото: Instagram/BUBLIK
В ночь на 30 октября завершились матчи второго раунда одиночного разряда парижского "Мастерса", в одном из которых встретились местный теннисист Корентен Муте и казахстанец Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в преддверии этого поединка финалист Almaty Open 250 обещал отправить домой первую ракетку нашей страны за его неприличное поведение на корте.

Но матч закончился в пользу казахстанца, который отпраздновал победу в двух сетах – 6:3, 7:5, продемонстрировав свой нестандартный теннис с красивыми ударами.

Обыграв француза, Бублик затем расписался на камере ATP 1000, напомнив сопернику о его желании отправить отдыхать казахстанца – On the way home ("По пути домой").

"Муте сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живет в Париже. На такси не так уж далеко добираться". Александр Бублик

В следующем раунде французских состязаний вечером 30 октября Александр сразится с четвертой ракеткой мира из США – Тейлором Фрицем (начало в 20:00).

Между тем накануне лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина узнала первую соперницу на Итоговом турнире года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Последние
Популярные
