Спорт

Официально: запущен анонс исторического боя Алимханулы за три титула

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Один из самых известных казахстанских боксеров-профессионалов Жанибек Алимханулы возвращается на ринг в историческом поединке за три титула в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

30 октября появился официальный постер: наш чемпион мира WBO и IBF 6 декабря должен сразиться с кубинцем Эрисланди Лара (31-3-3) – обладателем титула лучшего боксера по версии WBA.

Предстоящий поединок, который будет соглавным событием вечера, состоится на арене Frost Bank Center (Сан-Антонио, штат Техас).

А в главном бою вечера за временный пояс WBC в первом полусреднем весе встретятся Айзек Крус (Мексика) и Ламонт Роуч-младший (США).

42-летний Лара в последний раз поднимался на ринг год назад в Лас-Вегасе, тогда он техническим нокаутом победил американца Дэнни Гарсия.

В свою очередь "казахский стиль" последний бой провел нынешней весной в Астане. Тогда Жанибек в пятом раунде нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге.

Для 32-летнего Алимханулы это была пятая защита титула WBO и вторая по линии IBF. К этому часу в его копилке 17 побед, из которых 12 досрочных, и ни одного поражения.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
