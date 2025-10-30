#АЭС в Казахстане
Спорт

Игроки каких стран больше всех пользуются спросом на футбольном рынке

Футбол Спрос Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:02 Фото: pixabay
Французские футбольные клубы заработали почти 4 млрд евро за последние 10 лет на продаже своих воспитанников. Эта сумма намного выше, чем у представителей других стран, сообщает Zakon.kz.

Подсчеты были опубликованы Международным центром спортивных исследований (CIES), согласно которому французская школа футбола за последние 10 лет обогатилась на 3,976 млрд евро, продавая своих воспитанников в другие страны.

Далее в этом рейтинге следуют кудесники мяча из Бразилии – 2,604 млрд евро и Испания – 2,242 млрд евро.

Футбол Спрос Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:02

Фото: pixabay

В топ-10 стран, которые также неплохо экспортируют свои таланты, входят: Португалия (1,987 млрд), Нидерланды (1,633 млрд), Англия (1,601 млрд), Аргентина (1,555 млрд), Германия (1,483 млрд), Италия (1,044 млрд) и Бельгия (847 млн).

Из республик постсоветского пространства лучшим показателем может похвастаться только Украина, которая расположилась на 15-й строчке (339 млн евро).

Что касается представителей казахстанского футбола, то наши игроки пока особым спросом не пользуются за границей, за редким исключением. Можно отметить только громкий трансфер Дастана Сатпаева в лондонский "Челси" в начале этого года.

