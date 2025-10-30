Игроки каких стран больше всех пользуются спросом на футбольном рынке
Подсчеты были опубликованы Международным центром спортивных исследований (CIES), согласно которому французская школа футбола за последние 10 лет обогатилась на 3,976 млрд евро, продавая своих воспитанников в другие страны.
Далее в этом рейтинге следуют кудесники мяча из Бразилии – 2,604 млрд евро и Испания – 2,242 млрд евро.
Фото: pixabay
В топ-10 стран, которые также неплохо экспортируют свои таланты, входят: Португалия (1,987 млрд), Нидерланды (1,633 млрд), Англия (1,601 млрд), Аргентина (1,555 млрд), Германия (1,483 млрд), Италия (1,044 млрд) и Бельгия (847 млн).
Из республик постсоветского пространства лучшим показателем может похвастаться только Украина, которая расположилась на 15-й строчке (339 млн евро).
Что касается представителей казахстанского футбола, то наши игроки пока особым спросом не пользуются за границей, за редким исключением. Можно отметить только громкий трансфер Дастана Сатпаева в лондонский "Челси" в начале этого года.