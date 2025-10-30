"Бавария" одержала 14 побед и улучшила рекорд "Милана" 33-летней давности

Чемпион Бундеслиги "Бавария" выиграла все 14 матчей на старте нового сезона и перебила рекорд итальянского "Милана", который фиксируется для ведущих клубов Европы, сообщает Zakon.kz.

Мюнхенская дружина в ночь на 30 октября без особых проблем в гостях разобралась с "Кельном" (4:1) в рамках второго раунда Кубка Германии.

Тем самым команда бельгийского наставника Венсана Компани одержала победы во всех 14 играх текущего сезона, что является новым рекорд среди клубов топ-5 европейских лиг.

Прежним рекордом владел итальянский "Милан", который на старте сезона-1992/93 одержал 13 побед.

Первой звездой прошедшего кубкового матча стал главный снайпер "баварцев" Гарри Кейн, на счету которого дубль.

1 ноября команду Венсана Компани ждет домашнее противостояние с "Байером". Это будет битва чемпионов Бундеслиги последних двух сезонов.

Полтора месяца назад "аптекарей" возглавил 53-летний датский специалист Каспер Юльманн.

"Бавария" сейчас возглавляет таблицу немецкого чемпионата (24 очка), а "Байер" находится на пятой позиции (17) после восьми туров.