Бублик сотворил сенсацию и впервые прошел в четвертьфинал парижского "Мастерса"

30 октября на крупном теннисном турнире ATP 1000 в Париже прошли ряд игр 1/8 финала одиночного разряда, где приятный сюрприз преподнес первая ракетка Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана за выход в дебютный четвертьфинал французских состязаний сумел переиграть четвертую ракетку планеты американца Тейлора Фритца в двух партиях – 7:6 (7:5), 6:2.

За свою победу Бублик потратил 1 час и 27 минут, при этом наколотил 11 эйсов, когда у соперника оказалось на четыре больше.

Теперь казахстанец, который посеян на кортах Парижа под 13-м номером, 31 октября сыграет с австралийцем Алексом де Минором (шестой сеяный).

Победитель данного противостояния получит путевку в полуфинал ATP 1000, серьезные призовые деньги, а также хорошие рейтинговые очки.

Накануне Александр Бублик отправил отдыхать домой финалиста недавнего Almaty Open 250 – француза Корентена Муте.