Александр Бублик сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Мадриде
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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу Александра Бублика.
What Bublik wants, Bublik gets ⚡️— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2024
A quarter-finalist in 2021, Alexander Bublik is back in the last 16 - outmanoeuvring Shelton 3-6 7-6(2) 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/SqsP6wpkHe
Игроки провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Александр Бублик выполнил восемь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и допустил восемь двойных ошибок. На счету американского теннисиста девять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и одна двойная ошибка.
За выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде Александр Бублик поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.
Ранее на "Мастерсе" в Мадриде определилась первая участница четвертьфинала в женском одиночном разряде.