Александр Бублик сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№18 АТР) вышел в 1/8 финала грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания). В матче третьего раунда он сенсационно обыграл американца Бена Шелтона (№15 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу Александра Бублика.

What Bublik wants, Bublik gets ⚡️



A quarter-finalist in 2021, Alexander Bublik is back in the last 16 - outmanoeuvring Shelton 3-6 7-6(2) 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/SqsP6wpkHe — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2024

Игроки провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Александр Бублик выполнил восемь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и допустил восемь двойных ошибок. На счету американского теннисиста девять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде Александр Бублик поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.

Ранее на "Мастерсе" в Мадриде определилась первая участница четвертьфинала в женском одиночном разряде.