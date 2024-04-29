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Александр Бублик сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Мадриде

Александр Бублик вышел в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Фото: АТР
Казахстанский теннисист Александр Бублик (№18 АТР) вышел в 1/8 финала грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания). В матче третьего раунда он сенсационно обыграл американца Бена Шелтона (№15 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу Александра Бублика.

Игроки провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Александр Бублик выполнил восемь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и допустил восемь двойных ошибок. На счету американского теннисиста девять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде Александр Бублик поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.

Ранее на "Мастерсе" в Мадриде определилась первая участница четвертьфинала в женском одиночном разряде.

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