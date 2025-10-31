Тренер "Ливерпуля" не хочет ничего менять после шести поражений и вылета из Кубка

Действующий чемпион Англии по футболу, клуб "Ливерпуль", провел один из худших месяцев в своей истории, проиграв в октябре шесть матчей, включая домашний вылет из Кубка страны, сообщает Zakon.kz.

Подобная обстановка, конечно же, тревожит многомиллионную армию болельщиков знаменитого клуба, у которого в ближайшее время намечается немало важных встреч.

Несмотря на эти неудачи, рулевой "красных" Арне Слот не планирует радикально менять тактику своей команды.

"Это противоречит моим убеждениям, я выигрывал матчи и раньше, например, выездную игру с "горожанами", которая шла вразрез, но во втором тайме нужно было играть именно так. Был бы более чем готов адаптироваться к определенным ситуациям, но не думаю, что дело в том, что мы допускали моменты один за другим или что мы слишком открыты. Думаю, в каждой игре, кроме матчей с "Пэлас" и "Брентфордом", мы заслуживали гораздо большего, чем получили, и практически не допускали моментов". Арне Слот

Дальше "мерсисайдцев" ждет тройной серьезный экзамен в лице "Астон Виллы" (1 ноября), "Реала" (5 ноября) и "Манчестер Сити" (9 ноября).

"Мы на этой неделе играли с командой, которая сумела создать всего три больших момента, но, к сожалению, все они были реализованы. Но это потому, что это были большие шансы, а не просто моменты. Я не вижу смысла полностью менять наш стиль игры, но нам точно нужно играть лучше и не пропускать голы". Арне Слот

В ночь на 30 октября "Ливерпуль" потерпел шестое поражение за последний месяц, уступив дома "Кристал Пэласу" в рамках 1/8 финала Кубка страны со счетом 0:3.