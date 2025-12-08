Неужели главный снайпер "Ливерпуля" со скандалом покинет АПЛ

Действующий чемпион Англии по футболу "Ливерпуль" в последнее время мало выпускает на поле своего основного бомбардира – египтянина Мохамеда Салаха, сообщает Zakon.kz.

33-летний лидер сборной Египта не стал скрывать накопившиися проблемы с его отсутствием в играх за "мерсисайдцев".

В прошедшие выходные вингер провел весь матч против "Лидса" на скамейке запасных. До этого ранние две встречи Салах тоже начинал в резерве.

Вся эта ситуация не понравилось многолетнему лидеру "Ливерпуля" и он открыто высказался журналистам.

"Просто не мог поверить, что просидел на скамейке все 90 минут. Это уже третий раз, очень разочарован. Столько сделал для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А сейчас складывается ощущение, что меня просто кинули под автобус. Кто-то хочет, чтобы вся вина легла на меня. Летом клуб мне многое обещал. А теперь я на скамейке и поэтому могу сказать, что они слова не сдержали. Как будто кто-то не хочет видеть меня в клубе". Мохамед Салах

Мохамед даже намекнул, что возможно 13 декабря он может сыграть последний матч на "Энфилде".

"Пригласил своих родителей на матч с "Брайтоном", но не знаю, выпустят меня или нет. Буду на "Энфилде", попрощаюсь с фанатами перед Кубком Африки, потому что не знаю, что будет потом. Если бы я был в другом месте, любой клуб защищал бы своего игрока. А здесь я проблема, с чем не согласен. Не бьюсь каждый день за свое место, потому что я его заслужил". Мохамед Салах

Недопонимания между Салахом и клубом начались на фоне серии неудачных игр не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов УЕФА.

Слухи об уходе египтянина ходят уже давно и первыми покупателями могут стать богачи из саудовского футбольного чемпионата.

Первым возможным кандидатом на место Мохамеда является бразильская звезда "Реала" – Родриго, за которого уже просят 85-90 млн евро.