Спорт

Рыбакина прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 04:30 Фото: Instagram/mubadalacitidcopen
В стартовом матче Итогового турнира WTA Рыбакина уверенно победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Как передает портал WTA, шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о том, как график последних недель сказался на ее состоянии, а также о своей победе над американской теннисисткой.

"Конечно, практика добавляет уверенности. В то же время я немного устала, но рада, что смогла сыграть с необходимой интенсивностью. На тренировке чувствовала себя не совсем в форме, поэтому особенно приятно, что смогла изменить ситуацию в матче. Подача сегодня очень сильно помогла", – отметила Рыбакина.

Подача Рыбакиной позволила ей контролировать игру на протяжении всего матча.

"Аманда – отличный игрок и серьезная соперница. Поэтому я знала, что мне нужно хорошо подавать, и сегодня все получилось. Я старалась играть агрессивно на приеме, и во втором гейме второго сета мне немного повезло, так что я начала поводить, и после этого было легче получить преимущество", – сказала Рыбакина после матча.

Ранее сообщалось, что чудесное путешествие Бублика по кортам Парижа завершил Оже-Альяссим.

Аксинья Титова
