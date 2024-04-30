Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге "Мастерса" в Мадриде

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала она одержала уверенную победу над чешкой Сарой Бейлек со счетом 6:1, 6:3. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Рыбакина не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 (60%). На счету Бейлек один эйс, шесть двойных и два реализованных брейк-пойнта из 15 (13%).

Елена впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, где сыграет с соотечественницей Юлией Путинцевой, которая выбила из состязаний россиянку Дарью Касаткину.

Для Рыбакиной эта победа стала 15-й подряд на грунте, включая сезон-2023. В прошлом году она стала чемпионкой последнего грунтового турнира в сезоне-2023: тогда казахстанка выиграла "Мастерс" в Риме (Италия). В 2024 году первая ракетка страны взяла титул на WTA-500 в Штутгарте (Германия).

За последние десять лет такая серия была только у трех теннисисток: американки Серены Уильямс, румынки Симоны Халеп и польки Иги Швёнтек.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге "Мастерса" в Мадриде.

