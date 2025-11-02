#Народный юрист
Спорт

Арина Соболенко назвала свои главные достижения 2025 года

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 06:45 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подвела итоги сезона-2025, подчеркнув, что уроки, извлеченные из поражений, способствовали развитию ее игры и повышению мастерства, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, белорусская спортсменка поделилась, в этом сезоне сыграла восемь финалов – почти вдвое больше, чем любая другая теннисистка. Выиграла четыре турнира – больше всех.

"Когда я оглядываюсь назад? Я не оглядываюсь (смеется). Без тяжелых поражений не бывает побед. Все в балансе. Главное – как ты восстанавливаешься, какие уроки извлекаешь, насколько открыта к изменениям. Горжусь сезоном. Он был непростым, но я никогда не переставала работать. Всегда думала: "Что еще нужно улучшить?". Мы много обсуждали это с моей командой. И все это дало результат", – поделилась теннисистка.

Она призналась, что были финалы, где она упустила шансы, но это тоже часть ее пути.

"Нужно было чему-то научиться, чтобы вернуться сильнее", – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

Ранее Рыбакина прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира.

Аксинья Титова
