Спорт

Роналду оформил дубль и приближается к отметке в 1000 голов

Футбол Дубль Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 11:18 Фото. Instagram/alnassr
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает стремиться к одной из главных целей в своей футбольной карьере – забить 1000 голов, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью Роналду забил 951-й и 952-й голы в профессиональной карьере. Он отметился победными мячами в домашнем матче против "Аль-Фейхи" в рамках седьмого тура саудовского чемпионата.

40-летний форвард сначала отличился в первом тайме, а затем вырвал победу для своего коллектива на 104-й минуте встречи.

Криштиану принес успех "Аль-Насру", удачно пробив пенальти, и подвел итог матча – 2:1.

Тем самым на данный час в активе португальца 952 взятия ворот: 810 голов на клубном уровне и 142 – в майке сборной Португалии.

Также нужно отметить, что сейчас в копилке Роналду 14 голов после 14 игр текущего сезона за свой клуб и родную сборную.

Две недели назад капитан португальской дружины также забил два гола, но уже в ворота Венгрии. Тем самым он продолжил творить свою рекордную историю.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
