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Роналду забил гол-шедевр и оформил победный дубль за Португалию

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 08:55 Фото: Instagram/portugal
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду в очередной раз удивил футбольный мир, забив два мяча в свои 39 лет. Один из этих голов стал победным и был исполнен ударом-ножницами, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 16 ноября Криштиану Роналду отличился в домашнем матче Лиги наций УЕФА против Польши, когда сделал дубль и принес итоговую победу сборной Португалии со счетом 5:1.

Сначала форвард красиво реализовал пенальти на 72 минуте. Затем перед финальным свистком поставил жирную точку ударом через себя в падении.

Таким образом, Роналду забил 909 и 910 голы в своей карьере. А за сборную Португалии он отличился 135 раз, что является мировым рекордом.

"Непобедимые на пути к четвертьфиналу".Криштиану Роналду

Обыграв Польшу, португальская дружина гарантировала себе первое место в группе А-1 Лиге наций УЕФА, опережая Хорватию на шесть очков перед шестым туром.

В свою очередь сборная Казахстана в пятом туре данного турнира потерпела домашнее поражение от Австрии со счетом 0:2.

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